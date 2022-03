Baiardo, Giambarressi sfida il Taggia: "Ormai sono tutte delle finali"

Squadra in casa

Il Baiardo, secondo nei playoff di Eccellenza, ha bisogno di rotrovare subito la vittoria dopo aver perso il big match contro la Cairese che ha permesso gli avversari di sorpassare i genovesi e volare in testa a quota otto insieme alla Fezzanese. Della gara ha parlato sui canali social Marco Giambarresi: " E’ stata una partita piena di emozioni. Peccato perché siamo anche passati in vantaggio ma purtroppo non siamo riusciti a mantenere il risultato e nei minuti finali abbiamo anche preso il terzo goal. Detto questo sono molto positivo: questa partita ha confermato la nostra forza. Ci saremo fino alla fine".

Il campo della Cairese ha misure diverse rispetto agli altri, del pericolo aveva avvertito anche alla vigilia Napello: "E’ stato determinante soprattutto nel primo tempo; nel corso della partita abbiamo preso le misure e abbiamo disputato un’ottima gara. Di certo all’inizio non è stato semplice giocare con riferimenti completamente diversi dal solito. Al di là di tutto credo che la nostra sia stata davvero una grande partita".

Prossimo appuntamento con il Taggia: "Ormai tutte le partite sono delle final, ogni partita ha immense difficolta ma noi siamo sempre più consapevoli della nostra forza, sia a livello tecnico che come gruppo! Scenderemo in campo per portare a casa i tre punti"