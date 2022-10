Momento difficile per il Baiardo, Giambarresi: "Lavorando uniti ne usciremo"

E'un mometo difficile per il Baiardo che non ha iniziato al meglio la stagione. I genovesi hanno conquistato solo quattro punti in quattro partite e sono nel foltissimo gruppo delle ultime in classifica insieme a Rapallo Ruentes, Busalla, Finale, Campomorone Sant'Olcese e Canaletto. Domenica scorsa è arrivato il ko contro l'Atheltic Albaro 2-0, ora è il momento di voltare pagina.

A provare a indicare la strada è Giambarresi sulle pagine social ufficiali della società: ""Contro L'Athletic Albaro è stata una partita nella quale abbiamo completamente sbagliato l'approccio, regalando quasi tutto il primo tempo ai nostri avversari, sicuramente più determinati e attenti rispetto a noi.

Nel secondo tempo siamo entrati in campo in modo diverso, creando varie occasioni; ma come accade da inizio campionato, prima di fare gol dobbiamo tirare in porta 50 volta. Ma la palla non è voluta entrare. Non solo non siamo riusciti a pareggiare, ma nel finale abbiamo preso il secondo gol su un contropiede.

Domencia ci aspetta una grande partita contro una squadra forte come il Campomorone Sant'Olcese : siamo in un momento difficile ma in questi momenti si deve stare tutti uniti e zitti, lavorando sodo e ascoltando il mister. Solo così ne usciremo"