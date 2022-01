Baiardo, Romei e la sfida alla Fezzanese: “Sono i più forti, ma ci proveremo”

Scocca l’ora del big match nel girone B di Eccellenza, la seconda in classifica, il Baiardo, domenica affronta la Fezzanese, prima a due lunghezze di distanza e fresca vincitrice anche della Coppa Italia. Sale l’attesa e i genovesi si affideranno come sempre al bomber Romei: “Il prossimo turno incontriamo una delle squadre più forti del girone, se non addirittura la più forte. Per fortuna ne veniamo da buone prestazioni e ad oggi abbiamo una classifica positiva, questo ci aiuterà sicuramente ad affrontare la sfida con più tranquillità, proveremo con tutte le nostre forze a portare via da Fezzano più punti possibili”.

L’inizio del 2022 per l’attaccante e il Baiardo è stato ottimo, il successo 3-2 con l’Albaro ha dato spinta in classifica e due delle tre reti della partita sono state segnate proprio da Romei: “E’stata una bella partite soprattutto nel primo tempo. Abbiamo iniziato con il piglio giusto anche se abbiamo preso gol su palla inattiva. Siamo stati molto bravi a riprendere in mano la partita e a segnare due reti nell’arco del primo tempo. Purtroppo alla fine della prima frazione siamo rimasti in 10 e questo sicuramente ha condizionato la partita. Nel secondo tempo loro hanno sfruttato la superiorità numerica e hanno attaccato molto. Siamo riusciti a tenere bene il campo anche se purtroppo abbiamo subito goal e quindi siamo andati sul 2-2.

Non abbiamo smesso di crederci e dopo aver provato qualche guizzo siamo riusciti, ormai allo scadere e con un pizzico di fortuna, a trovare il 3-2 con il tiro di Napello deviato in porta”.