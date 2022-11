Baiardo femminile ko con il Vittuone, Migliardo: "Partita sfortunata"

Niente da fare per il Baiardo femminile che perde in casa 3-0 contro il Calcio Vittuone nella nona giornata del campionato di Serie C. Le genovesi si arrendono contro un formazione di alto livello che è nel gruppo delle terze in classifica non per caso. E a proposito di graduatorie è un ko che non fa troppo male alle neroverdi che restano con 12 punti lontane dalla zona playout.

Esordio stagionale per Daniela Migliardo, schierata per necessità nell'insolito ruolo di difensore destro: "È stata una partita impegnativa e sfortunata. Abbiamo preso due traverse nel primo tempo, che avrebbero potuto cambiare la partita. Nel secondo tempo ci sono state un paio di occasioni pericolose, ma dobbiamo lavorare ancora molto: siamo un ottimo gruppo, però bisogna sempre dare il massimo perché il nostro è un campionato molto difficile".