Serie C femminile, il Baiardo si rinforza

Serie C femminile

Serie C femminile Girone A

La serie C femminile è pronta a tornare, domenica il Baiardo sfida il Pavia nella prima gara di campionato contro il Pavia Academy. L'amnno nuovo si è aperto con l'eliminazione dalla Coppa Italia con lo Spezia e per rialzarsi subito la società si mossa sul mercato.

E'infatti arrivato l'annuncio di un nuovo acquisto: "Il Baiardo femminile aggiunge un tassello alla sua rosa: reduce dall'esperienza nelle fila dell'Asd Spezia, con cui la scorsa stagione è arrivata alla finalissima nazionale juniores (sconfitta 2-1 contro il Pordenone e rete spezzina proprio di Sara), ecco con la maglia delle Draghette Sara Sciaccaluga mancino naturale classe 2001

"Sono pronta per questa nuova avventura, cercherò di mettermi in mostra e dare una mano al mister e alle mie nuove compagne" le sue prime parole in neroverde.