Baiardo femminile, il bilancio del presidente Erriu

Un po' di delusione perché si poteva fare di più, ma tanto entusiasmo e la voglia di volare ancora più in alto, così può essere riassunto il messaggio di fine stagione del presidente Cristina Erriu a proposito dell'annata del Baiardo femminile che continua la sua corsa in Serie C.

Le parole di Cristina Erriu: "Il percorso con il femminile lo abbiamo iniziato 3 anni fa e come società lo stiamo sostenendo con sempre maggior convinzione

puntando ad una continua crescita. A livello di Prima squadra il primo biennio è stato estremamente positivo con la promozione centrata al primo colpo e la salvezza all'esordio in C. In questo terzo anno speravamo in un ulteriore passo avanti, ma è arrivata una stagione difficile sotto il punto di vista degli infortuni e per tanti altri

motivi. Gli alibi sono tanti però non nascondo che un po' di delusione c'è, perchè queste ragazze avrebbero avuto le potenzialità per chiudere il campionato in una

situazione di classifica migliore e qualcosa in più dovevamo rendere. Sono forti ma non lo hanno dimostrato fino in fondo. La seconda salvezza consecutiva è comunque arrivata e l'importante è poter disputare un altro anno di serie C con la

speranza e l'intenzione di ambire a qualcosa in più. Perderemo qualche pezzo importante che nel biennio è stato per noi fondamentale, ma questo non ci deve

spaventare: siamo pronti a rimpiazzarle nel migliore dei modi cercando sul mercato chi possa fare al caso nostro. E poi siamo convinti che in questa stagione non ha

reso al top ha tutte le potenzialità. Vogliamo migliorarci in vista della prossima stagione, nella quale vorrei divertirmi e di più e soffrire meno... ".