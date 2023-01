Baiardo femminile che impresa, battuta la capolista Pinerolo

La voglia di rivincita del Baiardo travolge la prima in classifica nel girone A di Serie C femminile. Le genovesi, dopo la brutta sconfitta della scorsa settimana, battono 3-2 le piemontesi del Pinerolo che in stagione erano cadute solo altre due volte.

La gara si mette subito bene per il Baiardo con il bomber Calcagno che la sblocca, ma la capolista non ci sta e pareggia grazie a Spagnoli. Le padrone di casa passano ancora in vantagggio con Traverso, ma arriva ancora la risposta del Pinerolo con la solita Spagnoli. Le genovesi questa volta non vogliono accontentarsi, spingono sull'acceleratore e trovano la rete che vale l'impresa con Casciani.

Baiardo femminile-Pinerolo 3-2, le dichiarazioni post gara

Al termine della gara non contiene la felicità Laura Trichilo sui social della formazione genovese: "Per noi è stata una grande partita sotto molti punti di vista. Sicuramente è una prestazione che ci ha fatto crescere e ci ha dato più consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo riuscite a battere la prima in campionato, e con merito. Non è stata una partita semplice, sicuramente bella da vedere, e molto intensa. È finita 3-2, peccato per le innumerevoli occasioni non concretizzate da parte nostra, perché potevamo chiudere la partita molto prima".

Gli fa eco Alessia Guardo: "Venivamo da una sconfitta abbastanza amara: in settimana abbiamo lavorato duro per questa partita, perché sapevamo che sarebbe stata dura e che avremmo dovuto metterci il doppio della grinta e della tenacia, cose che a noi sicuramente non mancano!

Non abbiamo mollato un solo secondo e ci siamo portate a casa 3 punti direi più che meritati. Siamo contentissime"