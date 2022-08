Nuovo acquisto per il Baiardo femminile

L'anno prossimo il Baiardo giocherà in Serie C femminile e non vuole farsi trovare impreparato e così con una nota ufficiale annuncia un nuovo colpo di mercato: "Continua la campagna di rafforzamento del Baiardo Femminile, che arricchisce la rosa con un altro innesto all'insegna della "linea verde": dalla Primavera Nazionale della Sampdoria, arriva il difensore eclettico Cecilia Donati, classe 2003 (un 2004 mancato per un quarto d'ora, visto che è nata poco prima della mezzanotte del 31 dicembre ndr).

Cecilia è giovanissima, ma molto determinata e con le idee chiare: "Ho voglia di lavorare e di crescere in una società seria, sono motivata e farò del mio meglio".

Benvenuta fra le Draghette!!".

Il Baiardo si rinforza quindi per la sua prima stagione nei camponati Nazionali, arrivata dopo un'ottima annata in Eccellenza.