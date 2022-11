Il Baiardo esonera l'allenatore

Claudio Paglia non è più l'allenatore del Baiardo. Con una nota sui propri social la società genovese annuncia l'addio del tecnico: "L'Unione Sportiva Baiardo 1946 comunica ufficialmente di aver risolto in maniera consensuale il rapporto con il tecnico della prima squadra Claudio Paglia. La società, nell'augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera, lo ringrazia per il lavoro svolto e per la serietà dimostrata in questi anni alla guida della squadra".

A pesare sulla decisione non solo l'ultima sconfitta con la Lavagnese per 1-0, i banconeri sono una corazzata che tra l'altro sta attraversando un ottimo periodo di forma, ma soprattutto la classifica. Il Baiardo infatti è in piena bagarre playout con 14 punti e ben sette sconfitte 13 partite.

Ancora non è stato comunicato chi prenderà il posto di Paglia sulla panchina dei genovesi.