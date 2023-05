Il Baiardo esonera l'allenatore

Gabriele Repetto non è più l'allenatore del Baiardo, a comunicarlo è la stessa società con una nota sui propri social: "Il consiglio direttivo dell’ US Angelo Baiardo, comunica che per la prossima stagione mister Gabriele Repetto non sarà più alla guida tecnica della prima squadra.

La società lo ringrazia per l’ottimo lavoro svolto, considerato soprattutto il delicato momento in cui era stato chiamato a dirigere la squadra.

Contestualmente la società saluta anche il preparatore atletico Luca Bellomo ringraziandolo per la professionalità dimostrata.

Ad entrambi tutta la società augura un futuro pieno di soddisfazioni".

Il tecnico arrivato in corsa è riuscito a portare il Baiardo alla salvezza senza dove passare dai playoff con un paio di giornate di anticipo. Un risultato di valore arrivato al termine di un buon percorso che però no gli è valso la conferma in panchina anche per la prossima stagione.