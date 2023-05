Baiardo, confermato anche per l'anno prossimo il DS Barsacchi

Il Baiardo e il Direttore Sportivo Fabrizio Barsacchi continueranno insieme. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente sui social della società a cui ha parlato il presidente Erriu: "Siamo felici di questo primo passo in vista della prossima stagione. È una scelta importante per tutto il Baiardo e con lui programmiamo ogni mossa per crescere e fare meglio".

Baiardo, confermato il DS Barsacchi

Il direttore sportivo resta in sella dopo una stagione che lui stesso dopo la gara di ieri con l'Albenga definisce: "Abbastanza faticosa, certamente è stata un'annata difficile, non siamo stati molto fortunati, abbiamo perso tante partite e subito tanti gol, credo che venivamo da una stagione eccellente e ci aspettavamo di fare un campionato diverso. Abbiamo fatto fronte a tante assenze per infortunio, ora è giusto che tutti noi ci facciamo delle domande per capire cosa abbiamo sbagliato. Ci siamo salvati, siamo terzi nel premio per valorizzazione dei giovani, quindi non è un'annata da gettare via ma adesso riflettiamo sul futuro. Questa società per blasone investimenti e passione credo che meriti di fare dei campionati meno sacrificati di quello appena concluso, dobbiamo migliorare".