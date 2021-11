Baiardo-Canaletto Sepor 1-4: triplo Maggiari, genovesi ancora ko

Super Maggiari e il Canaletto opera il sorpasso nella classifica del girone B di Eccellenza. E’il quarto campanello d’allarme di fila per il Baiardo che nelle ultime quattro sfide ne ha perse tre e pareggiata una, con il Molassana, ultima in classifica. La sconfitta di ieri fa perdere ai genovesi anche il terzo posto in classifica con Canaletto Sepor e Rivasamba che salgono a quota diciotto a più uno.

La cronaca di Baiardo-Canaletto Sepor 1-4

Grande protagonista di giornata è Maggiari che al 14’ sblocca la sfida con un tap in facile facile dopo che Battaglia non riesce a sfruttare una ottima occasione. Il Baiardo lotta, prova a pareggiarla subito, ma cade ancora: è il 36’ quando Poli in contropiede fa 0-2, ma il primo tempo da incubo della squadra di casa non è ancora finito. Passano due minuti e Napello sbaglia regalando palla ancora a Maggiari che non deve fare altro che battere il portiere. Prima della fine del tempo i genovesi provano a rialzare la testa con il gol su azione da calcio d’angolo di Ruffino

1-3 e la ripresa diventa una montagna impossibile da scalare per il Baiardo. Non che i padroni di casa non ci provino, al 59’ ancora Ruffino protagonista ma il suo colpo di testa sbatte sul legno, stessa sorte per il cross sporco di Oliviero. Lo stesso giocatore del Baiardo ha l’occasione di riaprire il match al 77’, ma la spreca, e così due minuti più tardi Maggiari trasforma il rigore che non lascia più speranze al Baiardo.