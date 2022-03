Poker Baiardo all'ex capolista Campomorone Sant'Olcese

Il Baiardo cala il poker e vola al secondo posto nei playoff del campionato di Eccellenza raggiungendo proprio il Campomorone Sant'Olcese che perde oggi la sua prima gara della seconda parte di stagione dopo due successi di fila. La capolista, sorpasstaa oggi dalla Fezzanese, quindi si arrende ai genovesi che dopo un inizio da brividi, sconfitta 4-1 al Macera di Rapallo, sono a due vittorie di fila.

La partita è una girandola di emozioni e si sblocca già al 6' con Righetti che porta avanti gli ospiti. La prima frazione vede il Baiardo all'arrembaggio e il Campomorone a cercare di ribattere colpo su colpo, poi arrivano gli ultimi minuti e tutto cambia. Al 44' Napello su azione da calcio d'angolo fa 1-1, un minuto dopo Coppola stende un avversario ma è l'ultimo uomo e viene epulso lasciando gli ospiti in dieci.

E'un'occasione troppo grande per il Baiardo che infatti ne approfitta e chiude il match già nei primi venti minuti della ripresa. Battaglia ben servito da Romei porta in vantaggio i suoi al 55', tre minuti più tardi è invece il difensore goleador Giambarresi a siglare il tris. I genovesi però non sono ancora sazi e dilagano al 63' con bomber Romei che non può proprio mancare dal tabellino dei marcatori e incassa il 4-1 finale traformando in oro un pallone in arrivo da destra.

Nella prossima giornata il Baiardo affronterà la Cairese reduce dalla vittoria 5-1 sul Canaletto e adesso a quota cinque punti. Per il Campomorone l'occasione di rialzarsi saràò contro il Taggia che oggi ha ottenuto i primi punti di questi palyoff grazie al successo in trasferta sul Rapallo Rivarolese.