Baiardo, Romei e il successo con il Cadimare: “Tre punti importantissimi”

Nemmeno la tempesta ha fermato il Baiardo, la squadra genovese ha vinto in trasferta a Cadimare grazie a Romei.

La pioggia non è stata l’unica protagonista della sfida di Eccellenza, Girone B, tra Cadimare e Biardo, anche se soprattutto nella seconda parte di gara si è presa la scena. Una tormenta si è infatti abbattuta sul campo mentre i genovesi e il Cadimare si stavano sfidando. Alla fine la gara è finita 1-0 per il Baiardo grazie al gol del solito Romei.

Il bomber del Baiardo sui social della società commenta così la vittoria: “Tre punti importantissimi per il nostro percorso. L’approccio alla partita è stato quello giusto: ci siamo portati in vantaggio e abbiamo gestito quasi sempre noi il possesso palla; potevamo incrementare il vantaggio ma il loro portiere è stato molto bravo in varie occasioni”.

Baiardo, l'intervista a Romei dopo il Cadimare

La sfida è stata particolare a causa delle condizioni atmosferiche: “Il secondo tempo si è aperto sotto un nubifragio. Il campo era zuppo quindi non potevamo più giocare palla a terra… siamo però stati bravi e abbiamo lottato su tutti i palloni. Ci siamo resi pericolosi in più occasioni anche nel secondo tempo ma il loro portiere sembrava insuperabile. Anche il nostro estremo difensore però è stato bravissimo”.

Prossimo turno contro il Busalla, e Romeri avverte tutti: “Domenica sarà una partita tosta. Loro sono reduci da una vittoria e hanno giocatori importanti per la categoria. Come al solito la prepareremo bene e la giocheremo a viso aperto cercando di portar via il risultato migliore”.