Il Baiardo vola, vittoria con Busalla e primo posto in classifica

Il Baiardo è la nuova capolista del campionato di Eccellenza, Girone B. I genovesi battono il Busalla 2-1 dopo una bella battaglia e approfittano al meglio del turno di riposo del Campomorone e del pari tra Molassa e Athetlic Club Albaro.

La cronaca di Baiardo-Busalla 2-1

Dopo le prime battute con qualche azione interssante la prima grande occasione del match capita al bomber del Baiardo Romei che di testa manda alto da ottima posizione. E’ il preludio al gol che arriva al quarto minuto di recupero del primo tempo con Giambarresi, difensore con il vizio del gol, che di testa infila l’1-0.

Nelal ripresa la prima occasione è del Busalla con Zunino che spara alto dopo una buona azione corale, va ancora più vicino al pari cinque minuti più tardi Repetto ma anche la sua mira è sbagliata. La supremazia degli ospiti paga, al 69’ Spano approfitta della respinta della traversa sul tiro di un compagno e mette in rete. Il Baiardo però risponde subito e dopo appena tre minuti trova il gol dei tre punti, a segnarlo è Peirotti con un tiro che non lascia scampo a Montaldo.

Il Baiardo festeggia per la terza vittoria in campionato che lo proietta in testa alla classifica con nove punti in solitaria. Secondo stop invece per il Busalla che resta così a quattro punti nella parte centrale della graduatoria di un girone B di Eccellenza che resta molto equilibrato.

Il tabellino della gara

Baiardo-Busalla 2-1

Marcatori: 49’ Giambarresi 69’ Spano, 72’ Peirotti

Baiardo: D’Amora, Ungaro, Merialdo, Giambarresi, Ruffino, Pascucci, Oliviero, Napello, Battaglia, Ferrario, Romei.

Busalla: Montaldo, Gottingi, Ferrando, Piccardo, Monti, Fasan, Zunino, Re, Repetto, Minutoli, Boggiano.