Baiardo-Athletic Albaro 3-2: Romei scatenato, e il gol partita arriva al fotofinish

Squadra in casa Angelo Baiardo

Il Baiardo batte l’Athletic Albaro e vola al secondo posto nel girone B di Eccellenza con 29 punti a meno due dalla capolista Fezzanese e sorpassando momentaneamente il Rapallo Rivarolese che oggi ha osservato il turno di riposo. Per l’Allbaro un colpaccio sfiorato e qualche rimpianto per aver giocato a lungo in undici contro dieci e aver perso quasi all’ultimo secondo.

Baiardo-Athletic Albaro 3-2: la cronaca della gara

Partono forte gli ospiti che all’8’ ci provano con D’Arrigo e poi passano in vantaggio al 19’ con Donato che di testa insacca su azione da calcio di punizione. Il Baiardo risponde dopo appena nove minuti con il solito Romei, il bomber con il destro pesca l’angolino e fa 1-1. La sua giornata non finisce qui perché al 43’ l’attaccante vola verso la porta in solitaria e batte il portiere avversario. Un gol a cui segue l’espulsione nei padroni di casa di Gattiglia, arrivata subito dopo il palo colpito da Oliviero.

La superiorità numerica risveglia l’Albaro che infatti al 60’ arriva al pareggio con D’Arrigo, il più lesto di tutti a segnare in mischia. Tutto finito? No, perché l’emozione più grande del match arriva proprio quando il pari sembra essere il risultato finale. E’il 94’, Napello calcia da appena fuori area, un difensore devia la sfera che spiazza il portiere e regala i tre punti al Baiardo.