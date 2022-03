Athletic Albaro, Zazzeri show e il Varazze va al tappeto

L'Atheltic Albaro fa un passo deciso verso la salvezza in Eccellenza. I genovesi battono 3-0 in casa il Varazze Don Bosco e volano al primo posto in classifica insieme ad Arezano e Sestrese. Sono sette i punti della squadra che oggi vince e vola a più sei sulle ultime posizioni che decretano la retrocessione in Promozione. Un successo netto che arriva contro una formzione che perde oggi per la prima volta nella seconda parte di stagione e resta così a quattro punti.

La sfida è uno show personale di Zazzeri che con una tripletta regola praticamente da solo il Varazze. La prima rete arriva nel finale del primo tempo, al 38' precisamente, e apre la giornata da favola dell'Albaro. Il giocatore dei padroni di casa si scatena poi nella ripresa con le reti al 56' e all'80' che chiudono definitivamente i giochi.

Nella prossima gara l'Atheltic se la vedrà contro un Busalla in ottima forma visto che oggi ha vinto 5-1 contro l'Ospedaletti Calcio salendo così a quota sei punti in graduatoria, Per il Varazze Don Bosco la prossima sfida sarà con la Sestrese capace in questa domenica di battere il Rivasamba in trasferta per 2-0 raggiungendo la prima posizione.