Una nuova casa per l'Athletic Albaro

Domenica 24 settembre alle ore 15 l'Athletic Albaro giocherà contro la Cairese nel campionato di Eccellenza e non sarà una sfida come tutte le altre. Come annunciato dalla soceità infatti: "L’Athletic Club Albaro giocherà nel secondo impianto sportivo di Genova. Lo Stadio La Sciorba, recentemente oggetto di importanti lavori di restyling, diventa ufficialmente il campo di casa della nostra società.

Un grande ringraziamento va ai responsabili di My Sport Massimo Fondelli ed Enzo Barlocco e a tutte le persone che hanno reso possibile questa nuova avventura. L’esordio ufficiale dell’Athletic Club Albaro alla Sciorba sarà domani, alle 15, contro la Cairese. Invitiamo tutti i ragazzi e le famiglie del nostro settore giovanile e della scuola calcio albarini a partecipare numerosi per rendere questa giornata ancora più speciale".

Una splendida notizia per la formazione genovese che in questa inizio di stagione ha giocato due gare di campionato vincendo alla prima con il Busalla 3-1 e poi perdendo contro l'Arenzano 1-0, protestando per un rigore non assegnato che poteva anche cambiare le sorti del match