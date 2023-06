Un grande ritorno in casa Athletic Albaro

L'Athletic Albaro si muove ancora sul mercato. Sono settimane calde per la squadra genovese che anche l'anno prossimo militerà in Eccellenza dopo aver conquistato una tranquilla salvezza nel campionato appena concluso. Dopo la conferma di Ilardo e l'acquisto di Caramello, è arrivato il momento di annunciare un grande ritorno: "L’Athletic Club Albaro riabbraccia Pierluigi Gatto, attaccante classe ‘99 che proprio con la casacca gialloneroverde mosse i primi passi nel calcio dilettantistico, per poi passare al Genoa. Gatto, ex tra le altre di Ligorna, Baiardo e Campomorone Sant’Olcese, nella scorsa stagione ha messo a segno 14 marcature con la maglia del Bogliasco".

È quindi il terzo colpo di mercato per l'Albaro e di sicuro potrà essere un grande protagonista nella prossima stagione, un attaccante nel pieno della maturità agonistica e con u gran curriculum alle spalle.