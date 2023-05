Athletic Albaro, inizia la stagione dei tornei: in 1500 sui campi di Quarto Alto

Ci siamo, l'attesa è finita, l'Athletic Albaro si tuffa nel mese più lungo, almeno a livello organizzativo. Oggi è stato presentato il fitto programma che inizierà il 13 maggio e si concluderà il 18 giugno. Nell’impianto “Mons. Erasmo Sanguineti” di Quarto Alto, a Genova, andranno in scena sei diverse manifestazioni sportive per un totale di 36 giorni non stop di calcio e divertimento a cui prenderanno parte oltre 100 squadre e 1.500 atleti di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

Nel dettaglio, il programma prevede: l’8° Memorial Gianni Filippini (dal 13 al 14 maggio, riservato alle leve 2008 e 2009), la 22a Coppa Grondona (dal 15 maggio al 16 giugno, riservato alle leve dalla 2010 alle 2015), il 49° Minitrofeo Albaro (dal 2 al 4 giugno, riservato alle leve 2016 e 2017), il 1° Elite Soccer Tournament (dal 9 all’11 giugno, torneo internazionale riservato alle leve 2006 e 2007), il 6° Memorial Renato Papi (dal 17 al 18 giugno, riservato alle leve dalla 2012 alla 2014) e il 1° Memorial Mario Penzo (dal 26 al 30 maggio, riservato alle leve 2005 e 2006).





A chiusura delle manifestazioni sarà infine organizzata una giornata – in data da definirsi – dedicata interamente al 50° compleanno dell’Unione Sportiva Albaro, nata nel 1973.Tante le novità rispetto al 2022: dalla nascita di due nuovi tornei, di cui uno internazionale, all’introduzione di uno schermo tv con programmi, risultati e classifiche consultabili per l’intera durata delle manifestazioni. Lo stand enogastronomico, oltre al tradizionale “street food”, proporrà anche serate culinarie a tema su prenotazione. Tutte le partite, inoltre, saranno filmate da Replayer.it, piattaforma online dove sarà possibile rivedere le migliori giocate e i goal della propria squadra.