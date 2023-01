L'Athletic Albaro lotta ma si deve arrendere alla capolista Albenga

Colpaccio sfiorato per l'Atheltic Albaro che per un tempo tiene testa alla capolista del campionato di Eccellenza, l'Albenga, poi va sotto e per poco non riesce a riprendere la sfida in un secondo tempo con più emozioni. I genovesi restano comunque ben al di fuori dalla zona playout con sei punti di vantaggio sul Taggia.

Athletic Albaro-Albenga 0-1, gol e cronaca

Come detto il primo tempo è una lotta alla pari tra i padroni di casa che in classifica, quando la gara inizia, pagano 17 punti all'avversario. Un gap che però non si vede, anche se l'Albenga costruisce qualcosa di più, ad esempio con Graziani che sfiora la rete con tiro fuori di poco.

Nella ripresa è Garibbo a trovare la zampata che deciderà il match, il giocatore ospite ben lanciato da Costantini batte il portiere in uscita e fa 1-0. Per l'Albenga però non è una passeggiata portare a casa l'intera posta, al 35' ad esempio è il palo a fermare la conclusione di Pesce che poteva riportare tutto in parità. Finisce così 1-0, proprio come all'andata, e l'Albenga prende altri due punti di vantaggio sulla Lavagnese, fermata sul pari dalla Voltrese.