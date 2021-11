Athletic Albaro, altro stop: pari contro il Busalla

Continua il momento poco brillante dell’Athletic Albaro che oggi pareggia 2-2 contro il Busalla nella nona giornata del campionato di Eccellenza Girone B. E’ la quinta volta nelle ultime sei gare che la squadra genovese non riesce a vincere, in più è il quinto pareggio su nove partite in campionato. La notizia positiva è che è arrivata una sola sconfitta, quella di domenica scorsa con il Cadimare, la cattiva è che tra sette giorni riposerà e rischia seriamente di perdere il terzo posto in classifica.

Per il Busalla invece contiinua il periodo positivo con il terzo risultato utile consecutivo dopo il successo sul Cadimare e il pari con il Campomorone. La squadra è a nove punti e riesce a manetenere a distanza di sicurezza il Molassana ultimo a cinque e la Sestrese penultima a sei.

La cronaca di Athletic Albaro-Busalla

Nella gara di oggi sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio dopo appena cinque con il grande protagonista del match: Spano. Il giocatore del Busalla mette in rete il tiro di Repetto e poi va vicino al raddoppio al 17’ ma a fermarlo è il palo.

Nella ripresa la partita regala molte più emozioni ed l’Athletic Albaro a salire in cattedra che in due minuti ribalta la situazione. Al 51’ Di Pietro segna di testa con assist su punizione di Giuliani, poi è Donato a firmare il 2-1. Sembra la riscossa e invece i genovesi non riescono a mettere in ghiaccio la gara e vengono ripresa. Al 61’ Spano riporta tutto in parità, prima del finale le ultime occasioni sono di Cagliani e Minutoli ma la gara termina pari.