Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo

Atalanta-Sampdoria è il posticipo della 27esima giornata di Serie A: si gioca alle 20:50 di lunedì 28 febbraio 2022 al Gewiss Stadium, cinuqe minuti dopo rispetto all'orario canonico nell'ambito dell'iniziativa della Figc per lanciare un segnale di pace dopo la guerra tra Russia e Ucraina. Blucerchiati che cercano continuità dopo il successo contro l'Empoli

QUI ATALANTA. Qualche problema di formazione per Gasperini che in difesa deve fare i conti con le assenze per squalifica di Demiral e Djimsiti mentre in attacco, come nelle ultime settimane, non avrà a disposizione Zapata e Muriel. Dovrebbero quindi essere Malinovskyi e Boga i terminali offensivi, con Pasalic trequartista. Pochi dubbi a centrocampo con Zappacosta, Koopmeiners, Freuler e uno tra Hateboer e Pezzella. Per quello che riguarda la difesa, se non recupera Palomino, davanti a Musso ci saranno Toloi, Scalvini e De Roon.

QUI SAMPDORIA. Giovinco e Sensi sono tornati disponibili e hanno lavorato con il gruppo nella seconda parte della settimana; il secondo dovrebbe tornare titolare come trequartista dietro Quagliarella e Caputo. In porta ancora Falcone dopo le grandi prestazioni delle ultime settimane, in difesa è pronto Yoshida che, dopo lo stop per infortunio, potrebbe riprendersi la maglia da titolare al fianco di Colley con Conti (Bereszynski è squalificato) e Murru esterni bassi. A centrocampo, infine, out Candreva per squalifica, Sabiri potrebbe prendere il suo posto, Rincon (ballottaggio con Ekdal) e Thorsby a completare il reparto.

Probabili formazioni Atalanta-Sampdoria

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Conti, Yoshida, Colley, Murru; Sabiri, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Calcio d'inizio: lunedì 28 febbraio, ore 20:50.

Dove vederla: Dazn.