Atalanta-Sampdoria 2-0, le pagelle: disastro Murru, spicca Winks

Sampdoria ancora una volta combattiva e concentrata, ma sterile, che cede il passo all'Atalanta al termine di un match da due volti. Nel primo tempo è subito aggressiva la formazione di Stankovic: Musso dice due volte no a Gabbiadini, poi Winks spara alto all'8'. Nuova occasione multipla con un tiro murato di Lammers e la girata alta di pochissimo di Leris al 19'.

Piano piano esce l'Atalanta, ma i ragazzi di Stankovic tengono bene con Audero che si oppone bene due volte su Hojlund. Come spesso è capitato quest'anno goal che rende tutto più difficile arriva a fine primo tempo, con Maehle. Micidiale Lookman a inizio ripresa per il raddoppio, la Samp rimane comunque in partita fino alla fine, occasione per Leris e goal annullato (giustamente) a Malagrida per fuorigioco di Quagliarella. La classifica rimane drammatica.

