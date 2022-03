Atalanta-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Blessin

Speranze salvezza al lumicino, ma il campionato prosegue e la matematica non condanna il Grifone. Sabato 12 marzo alle ore 18 si gioca Atalanta-Genoa al Gewiss Stadium, dopo sei pareggi consecutivi i rossoblù devono cercare l'impresa per tenere accesa la fiammella della speranza mentre la formazione bergamasca è reduce dal 3-2 contro il Bayer Leverkusen in Europa League. Ecco le scelte di Blessin e Gasperini.

QUI ATALANTA. Out per squalifica De Roon oltre ai soliti Zapata e Ilicic. Musso in porta, poi in difesa Gasperini ritrova Toloi che comporrà la linea a tre con Palomino e uno tra Djimsiti e Demiral. A centrocampo Koopmeiners e Freuler in mediana, Zappacosta e Hateboer (leggero vantaggio su Maehle) sulle due fasce. In attacco recuperato Muriel, potrebbe partire titolare insieme a Malinovskyi con il supporto di Pasalic. Boga, Pessina e Miranchuk le alternative, probabilmente a gara iniziata.

QUI GENOA. Qualche problema per Blessin: out per squalifica Rovella e Sturaro, sempre fermi ai box Ekuban, Criscito, Cambiaso, Czyborra, Piccoli e Vanheusden. In porta Sirigu, difesa affidata invece al quartetto formato da Hefti, Ostigard, Maksimovic (in vantaggio su Bani) e Vasquez. A centrocampo i problemi maggiori considerando le squalifiche, Melegoni e Frendrup si giocano la maglia al fianco di Badelj. Per quello che riguarda il fronte offensivo Gudmundsson, Portanova e Yeboah dovrebbero agire alle spalle di Destro, scalpita però Amiri.

Probabili formazioni Atalanta-Genoa

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel . All. Gasperini.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Frendrup, Badelj; Gudmundsson, Portanova, Yeboah; Destro. All. Blessin.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Calcio d'inizio: domenica 13 marzo, ore 18.

Dove vederla: Dazn.