Atalanta-Genoa 2-0, pagelle: Leali super, Malinovskyi guerriero, Bani in difficoltà

Seconda sconfitta di fila per il Genoa che cade 2-0 contro l'Atalanta dopo il ko con il Milan. Gilardino si ferma ancora dopo un gol contestato, quello di Lookman, ma per oltre un'ora imbriglia la Dea di Gasperini. La rete di Ederson arriva solo all'ultimo respiro Tra i migliori il portiere Leali che scende in campo al posto dello squalificato Martinez e si fa trovare prontissimo.

La serata rossoblu ha tanti altri protagonisti positivi ma anche qualcuno che non raggiunge la sufficienza, Bani per esempio per la prima volta in tutta la stagione non riesce ad annullare il centravanti avversario.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.