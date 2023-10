Atalanta-Genoa 2-0, un altro gol contestato piega il Grifone

Ancora una prova alla pari con una grande, e ancora un gol contestato a piegare il Genoa. Al Gewiss Stadium la squadra di Gilardino si arrende 2-0 all'Atalanta battuta dal gol nella ripresa di Lookman che l'arbitro giudica regolare dopo un lungo controllo al VAR dove non viene ravvisato un possibile fallo di mano, comunque meno evidente di quello di Pulisic. La seocnda rete della Dea arriva a pochi secondi dal termine con Ederson. Seconda sconfitta di fila per il Grifone che venerdì affronterà la Salernitana al Ferraris per provare a tornare alla vittoria.

Atalanta-Genoa 2-0, la cronaca

Gilardino schiera il Grifone con il 3-5-2 in cui Ekuban è la spalla di Gudmundsson vista l'assenza di Retegui, a destra Sabelli vince il ballottaggio con De Winter e in mediana c'è l'ex di turno Malinovskyi. Gasperini, senza Koopmeiners, opta subito per l'attacco pesante con Scamacca affiancato da De Ketelaere e Lookman, proprio il centravanti della Nazionale dopo appena un minuto scalda le mani di Leali, in campo al posto dello squalificato Martinez, con un destro centrale, così come fa poco dopo Malinovskyi su punizione con un sinistro centrale e facile preda di Carnesecchi.

La Dea prende possesso di campo e pallone ma a rendersi pericoloso al 16' è il Genoa con una ripartenza che porta al tiro da lontano Ekuban, un sinistro esplosivo che si spegne di poco fuori. Dopo un buon inizio la gara scende di colpi, il Grifone copre ogni spazio, anche meglio di quanto fatto nei primi quindici minuti, e così l'Atalanta ci può provare solo con i tiri da fuori, uno arriva al 30' con De Roon ma Leali è attento e alza in corner. Al 36' grande lavoro di Frendrup che recupera palla e lancia nello spazio Sabelli, l'esterno mette in mezzo per Gudmundsson che però colpisce male, i rossoblu quando possono cercano di ripartire e la Dea sembra lasciare molti spazi. Pochi secondi dopo la prima grande occasione per i padroni di casa con Lookman che scappa a Dragusin e da posizione defilata incrocia ma Leali respinge. E' l'ultima emozione di un primo tempo che non vale il prezzo del biglietto.

La ripresa parte con Miranchuk al posto di De Ketelaere nell'Atalanta, ed è proprio il russo al 48' a mettere in mezzo per Scamacca che di tacco chiama al grande intervento Leali, il portiere subito dopo viene salvato dal palo sul colpo di testa di Scalvini. La risposta del Grifone è in un colpo di testa a lato di Dragusin che non spaventa Carnesecchi. La Dea spinge forte, al 62' Dragusin è bravissimo a chiudere su Lookman che poco dopo ci prova con il destro incrociato ma trova sulla strada il solito super Leali. Al 65' occasione anche per il Genoa con il colpo di testa di Dragusin, ma Carnesecchi con un ottimo intervento respinge. Passano due minuti e l'Atalanta passa: Scamacca scappa ancora a Bani e mette in mezzo per Lookman che prima viene contrastato da Sabelli poi cadendo recupera il possesso del pallone e batte da pochi metri Leali. Il gol viene assegnato dopo cinque minuti passati a riguardarlo al Var con l'arbitro che giudica tutto regolare nonostante il sospetto di un tocco di mano di Lookman in caduta. Al 77' Gudmundsson inventa la magia con un destro da fuori a giro che tocca il palo alla destra di Carnesecchi.

Gilardino a dieci minuti dal termine prova a dare più spinta al suo Genoa con Puscas e Galdames al posto di Malinovskyi e Thorsby, il Grifone in effetti adesso è più propositivo, ma non riesce a trovare la rete del pareggio. Prima del triplice fischio c'è spazio anche per l'esordio del giovane Fini e per il gol del raddoppiuo di Ederson che in contropiede fulmina Leali.

Atalanta-Genoa 2-0, il tabellino

Reti: 67' Lookman, 95' Ederson

GENOA (3-5-2): Leali 7; Dragusin 5.5, Bani 5,5, Vasquez 6,5; Sabelli 6 (87' Fini s.v.), Thorsby 5,5 (83' Galdames s.v.), Frendrup 6, Malinovskyi 6,5 (83' Puscas s.v), Haps 6; Gudmundsson 6, Ekuban 5,5 (92' Vogliacco s.v.).

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6,5; Toloi 6, Djimsiti 6, Scalvini 6,5; Ruggeri 5,5 (88' Kolasinac s.v.), Ederson 6, De Roon 6, Zappacosta 6; Lookman 7 (78' Pasalic s.v), Scamacca 7 (78' Muriel s.v), De Ketelaere 5 (46' Miranchuk 6).

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Note: ammoniti: Lookman, Toloi, Gudmundsson, Gilardino