Atalanta-Genoa 0-0, le pagelle: Frendrup scoperta, muro Ostigard

Ancora una buona prestazione per il Genoa, che allunga la striscia di pareggi, ora sono sette quelli consecutivi con Blessin in panchina. Ben messo in campo e come sempre combattivo, il Grifione lascia l'iniziativa ai ragazzi di Gasperini, ma contiene bene le sfuriate avversarie, concedendo anche poco. Nel primo tempo l'occasione più grossa capita a Muriel che al 37' colpisce il palo esterno, nella ripresa Pasalic al 63' si divora il gol del vantaggio, poi anche il Genoa ci prova e tra 75' e 77' ha due grosse palle per sbloccare il risultato, la prima con Destro e la seconda, enorme, con Frendrup che, a tu per tu, calcia addosso a Sportiello. Nel finale prova ad accendersi Muriel, ma Ostigard salva.

VIDEO | Atalanta-Genoa 0-0: gli highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.