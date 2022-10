Sestri Levante, vittoria ad Asti e secondo posto

Continua a volare e sognare il Sestri Levante. I corsari battono 2-1 l'Asti in trasferta e sono secondi i classifica con 13 punti alle spalle della sola Sanremese a quota 14. I liguri si rialzano subito dopo il pari interno con il Chisola e lo fanno sbancando lo stadio dei piemontesi che tra le mura amiche non perdevano da febbraio.

La gara è ricca di emozioni nel primo tempo e molto nervosa nella ripresa. I padroni di casa passano in vantaggio al 19' con la rete di Picone che però è solo un'illusione, che tra l'altro dura pochissimo. Passano infatti due minuti e Marquez è ancora una volta freddissimo e su rigore pareggia i conti. Il Sestri però non si ferma e al 34' ribalta il risultato grazie a Cominetti. E'il gol che decide la gara perché nella ripresa si saldano gli animi e ne fa le spese l'Asti che finisce la gara in nove: a inizio secondo tempo viene espulso Toma per proteste, al 75' invece è Sow a colpire un avversario a palla lontano. Mercoledì si torna già in campo e il Sestri sfiderà la Castellanzese.

Il tabellino di Asti-Sestri Levante

A.S.D. Asti: Brustolin, Legal, Soumahoro (56’ Sow), Picone, Manfrè (46’ Tomella), Cannas (77’ Plado), Venneri, Vergnano, Insolito (46’ Toma), La Marca, Azizi (46’ Fioccardi)

A disposizione: Cabella, Ottone, Toma, Sow, Tomella, Licco, Fioccardi, Pinto, Plado

Mister: Riccardo Boschetto

Sestri Levante: Anacoura, Salvo (56’ Furno), Casagrande, Pane, Oliana, Troiano (71’ Currò), Cominetti (90′ Cirrincione), Parlanti, Marquez, Candiano, Daniello (56’ Masini)

A disposizione: Pucci, Nenci, Masini, Furno, Occhipinti, Currò, Cirrincione, Rovido, Marzi

Mister: Enrico Barilari

Marcatori: 19’ Picone, 21’ Marquez (R), 34’ Cominetti

Ammoniti: 29’ Marquez, 34’ Brustolin, 51’ Salvo, 55’ Soumahoro, 65’ Oliana, 78′ Anacoura

Espulsi: 51’ Toma (espulsione diretta per proteste in seguito all’ammonizione di Salvo), 75’ Sow (espulsione diretta per azione violenta a gioco fermo)

Recupero: 2′ (1t), 5′ (2t)

Annotazioni: 12’ Goal di Soumahoro annullato per fuorigioco