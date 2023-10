Ascoli-Sampdoria, probabili formazioni: ultima spiaggia per Pirlo

Ascoli-Sampdoria è l'ultima spiaggia per Andrea Pirlo. Dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro la società ha confermato la fiducia al tecnico, ma la crisi di risultati deve essere risolta con un risultato positivo allo stadio 'Del Duca'. Calcio d'inizio alle ore 16:15 di sabato 7 ottobre 2023, match valido per la nona giornata del campionato di Serie B, blucerchiati al penultimo posto con 3 punti (sarebbero stati 5 senza la penalizzazione). Le scelte degli allenatori.

Ascoli-Sampdoria, le scelte di Viali

Serie positiva per l'Ascoli, nelle ultime tre gare i bianconeri hanno conquistato cinque degli otto punti in classifica e si sono allontanati dalla zona rossa. La formazione di Viali, tra l'altro, ha avuto un buon rendimento interno con due vittorie (Ternana e FeralpiSalò) e una sconfitta (Palermo). In porta ci sarà l'ex Viviano, difesa a quattro con il recuperato Adjapong che insidia Bayeye, Falasco in vantaggio su Giovane sull'altra fascia e poi Botteghin e Quaranta al centro. In mediana Di Tacchio è il punto fermo, le altre due maglie se le giocano Gnahoré, Caligara e Milanese. In attacco più Mendes che Nestorovski come punta centrale, a supporto ci saranno Rodriguez e Manzari.

Ascoli-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Pirlo ha provato la difesa a tre, ma bisognerà capire se sarà una soluzione che verrà poi utilizzata anche in partita. Cambierebbe il modulo, ma non troppo gli uomini in campo. In porta ci sarà Stankovic, nel pacchetto arretrato potrebbe invece esordire dal primo minuto Facundo Gonzalez, con Ghilardi e Murru. In questo modo sulle fasce ci sarebbero Barreca (in vantaggio su Giordano) e Stojanovic, mentre a centrocampo Kasami, Verre e Ricci. In attacco Borini con uno tra De Luca ed Esposito. Out Pedrola per qualche settimana, sempre infortunati anche Depaoli, Benedetti e Ferrari.

Ascoli-Sampdoria, le probabili formazioni

Ascoli (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco; Gnahoré, Di Tacchio, Milanese; Manzari, Rodriguez; Mendes. All. Viali.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Gonzalez, Ghilardi, Murru; Stojanovic, Kasami, Verre, Ricci, Barreca; Borini, Esposito. All. Pirlo.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Calcio d'inizio: sabato 7 ottobre 2023, ore 16:15.

Dove vedere Ascoli-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.