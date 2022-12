Ascoli-Genoa 0-0, niente bis per Gilardino: il Grifone si ferma al Del Duca

Gilardino non concede il bis e il Genoa si ferma sullo 0-0 contro l'Ascoli. Il Grifone, che in settimana aveva vinto con il Sudtirol, non trova la continuità sperata in una sfida che vive un primo tempo tra gli sbadigli e un secondo decisamente più vivace. Rossoblu vicini al gol in due occasioni, ma rischiano e molto a metà ripresa con una tripla occasione sprecata dai pradroni di casa. In classifica il Genoa resta terzo, in attesa del risultato del Bari, ma scivola a meno cinque dalla Reggina seconda.

Ascoli-Genoa 0-0, la cronaca

Gilardino schiera lo stesso Genoa che ha battuto il Sudtirol con Coda centravanti sostenuto da Aramu e Gudmundsson, confermato anche il pacchetto arretrato con Sabeli a sinistra e Hefti a destra. La partenza rossoblu è buona, il pallino del gioco è subito preso in mano da Strootman e compagni anche se nei primi minuti non arrivano occasioni da gol. L'Ascoli inizi a salire di colpi dopo il primo quarto d'ora, ma la partita è bloccata e nessuno riesce nemmeno ad avvicinarsi ai portieri avversari, pochissima la qualità messa in campo da entrambe le formazoni e lo spettacolo latita. Lo spartito non cambia mai durante la prima frazione, estremi difensori inoperosi e solo qualche cross in mezzo da una parte e dall'altra con le difese sempre molto attente. Al 36' la prima conclusione della gara è la perfetta fotografia della sfida, Dragusin anticipa il diretto avversario e poi da trenta metri sparacchia un destro che finisce lontanissimo dalla porta di Guarna. Quattro minuti più tardi ci prova l'Ascoli con un cross e controcross con palla che arriva a Lungoyi ma la difesa rossoblu lo ferma prima che possa tentare la conclusione. Al 43' si accende il Genoa, grande combinazione Frendrup, Jagiello, Coda con il centravanti che si trova solo davanti a Guarna che è bravissimo a respingere la sua conclusione.

Nella ripresa Gilardino si gioca subito la carta Puscas che va ad affiancare Coda in attacco con Aramu che si posiziona alle loro spalle, fuori un deludente Gudmundsson. E' l'Ascoli però a provare a passare con il colpo di testa alto di Tavcar. Arrivati all'ora di gioco altri due cambi per il Grifone, fuori Coda e Strootman, toccato duro, e dentro Ilsanker e Yeboah. Al 68' seconda palla gol per il Genoa con Sabelli che si inventa una gran girata di testa ma Guarna è ancora decisivo, si allunga e respinge in angolo. Cinque minuti più tardi triplo rischio per Semper, prima Dionisi calcia sul palo, poi Gondo a colpo sicuro spara ma Sabelli respinge e subito dopo Colloco da zero metri mette fuori. Nel finale i padroni di casa spingono più del Genoa ma non arrivano altre occasioni e così finisce 0-0

Ascoli-Genoa 0-0 | Tabellino e voti

ASCOLI (3-5-2): Guarna 6,5; Tavcar 6, Botteghin 6, Quaranta 5,5; Donati 6, Collocolo 6, Giovane 6,5 (65' Eramo), Caligara 5,5, Falasco 6,5; Lungoyi 5 (56' Dionisi), Gondo 6.

GENOA (4-3-3): Semper 6; Hefti 5,5, Bani 6, Dragusin 6,5, Sabelli 6; Jagiello 6 (75' Galdames), Strootman 5,5 (60' Ilsanker), Frendrup 6; Aramu 5,5 (86' Sturaro), Coda 5 (60' Yeboah), Gudmundsson 5 (46' Puscas).

Arbitro: Doveri di Roma

Note: Ammoniti: 55' Hefti, 57' Puscas, 67' Falasco, 85' Aramu