Arezzo-Sestri Levante, probabili formazioni: Barilari senza due titolari

Il Sestri Levante saluta il campionato di Serie C con la certezza di affrontarlo di nuovo l'anno prossimo. Nonostante le mille difficoltà la squadra di Barilari ha conquistato la salvezza con un turno di anticipo e oggi alle 20 sfida l'Arezzo libera da obblighi di classifica, così come gli avversari che sono a quota 50 punti e sicuri di giocare i playoff promozione.

Arezzo-Sestri Levante, le probabili formazioni

Il tecnico del Sestri ha pronta la formazione da schierare che non sarà quella dei titolarissimi. Non ci saranno infatti il portiere Anacoura, ancora alle prese con qualche guaio fisico, e il terzino sinistro Furno, acciaccato. Sarà ancora 4-3-3 con ogni probbailità con uno tra Regini e Grosso sulla fascia mancina e pochi dubbi negli altri reparti. In mediana Sandri sarà il regista con Candiano e Parlanti, all'ultima partita in rossoblu, ai suoi fianchi. In attacco Clemenza, sua la doppietta di domenica scorsa che ha dato la salvezza ai corsari, con Clemenzz e Forte.

Nei toscani, che si schiereranno a specchio rispetto agli avversari, tridente con Guccione, Gucci e Patatrello. In porta Trombini protetto dalla coppia centrale Chiosa-Polvani.

Arezzo (4-3-3) Trombini, Coccia, Chiosa, Polvani, Renzi; Damiani, Mawuli, Settembrini; Pattarello, Gucci, Guccione

Sestri Levante (4-3-3) Raspa, Podda, Pane, Oliana, Grosso; Candiano, Sandri, Parlanti; Clemenza, Fossati, Forte

Arezzo-Sestri Levante in diretta tv e streaming

L'ultima gara stagionale del Sestri Levante, in prorgramma oggi alle 20 contro l'Arezzo, sarà trasmessa in tv da Sky e in streaming su Now TV e sulla App Sy Go.