Sestri Levante ribaltato all'ultimo respiro dall'Arezzo

Una sconfitta indolore per salutare il campionato e darsi appuntamento all'anno prossimo perché il Sestri Levante la salvezza l'aveva già conquistata sette giorni fa. I corsari vanno in vantaggio ma vengono ribaltati dall'Arezzo nel secondo tempo, un risultato negativo che ovviamente non cancella la grande impresa dei ragazzi di Barilari.

Arezzo-Sestri Levante 2-1, la cronaca

Barilari sceglie Regini a sinistra al posto di Furno, in mezzo c'è Raggio Garibaldi e non Sandri, per il resto confermate le indicazioni della vigilia con Clemenza e Forte a sostenere il centravanti Fossati.

La partenza dei toscani è migliore rispetto a quella dei liguri, dopo tanto possesso palla è bravo all'11' Raspa a chiudere la porta a Guccione, ma al 18' arriva la zampata del Sestri Levante: Oliana si proietta in avanti e dopo uno scambio con Fossati mette alle spalle di Trombini. I padroni di casa non reagiscono e rischia di approfittarne ancora la formazione di Barilari con Fossati che ci prova da fuori ma non trova per pochissimo la porta. Al 29' brivido per Raspa con Settembrini che di testa non inquadra per poco il bersaglio grosso. La spinta dei toscani continua ma il pareggio non arriva prima del duplice fischio.

Nella ripresa però il forcing regala i suoi frutti per l'Arezzi che pareggia al 58' con Mawulik che raccoglie il tiro re 1-1spinto da Parlanti e batte Raspa riequilibrando la situazione. Da lì in poi succede poco o nulla, se non nei minuti finali quando Risaltii segna il gol della vittoria al minuto numero 94 mettendo in rete dopo il palo d Castiglia.

Arezzo-Sestri Levante 2-1, gli highlights

Arezzo-Sestri Levante 2-1, il tabellino

Marcatori: 19' Oliana, 58' Mawuli, 94' Risaliti

Arezzo (4-3-3) Trombini, Coccia, Polvani (46' Chiosa), Risaliti, Renzi; Damiani, Mawuli (66' Foglia), Settembrini; Pattarello (56' Castiglia), Guccione, Ekuban (46' Sebastiani)

Sestri Levante (4-3-3) Raspa (86' Balducci), Podda, Pane, Oliana, Regini (67' Vaughan); Candiano, Raggio Garibaldi (67' Sandri), Parlanti; Clemenza, Fossati, Forte

Note: ammoniti: Raggio Garibaldi