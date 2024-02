Arezzo-Entella, probabili formazioni: le scelte di Indiani e Gallo

L'Entella torna in campo per ritrovare la vittoria che manca da tre turni e spazzare via la "pareggite" con tre pari di fila. Il prossimo avversario sabato alle 18,30 sarà l'Arezzo, ferito dalle ultime due sconfitte di fila, e a caccia di punti utili per blindare la salvezza. I chiavaresi hanno concluso un mercato pirotecnico che ha rivoluzionato la rosa di Gallo, l'obiettivo è stato quello di mettere a disposizione gli uomini giusti per la sua idea di gioco.

Arezzo-Entella, probabili formazioni

Gallo potrebbe quindi inserire subito in squadra alcune novità a livello di giocatori, ma non di modulo. La rosa è stata riassestata per il 3-5-2 e quindi si proseguire con quello. Tre saranno gli assenti per la gara, i difensori Parodi e Sadiki e il nuovo arrivato Casarotto, per il resto tutti a disposizione. Probabile che Portanova si tenga stretto il posto al centro della difesa davanti a De Lucia, a centrocampo ballottaggio tra Faggi e Lipani per chiudere la mediana insieme a Petermann e Corbari. Tutto da decifrare l'attacco, il settore più colpito dalla rivoluzione di mercato, difficile rinunciare a Tomaselli, in rete domenica scorsa, al suo fianco Montevago potrebbe essere confermato.

Indiani, come Gallo, si presenta alla prima gara del dopo mercato con maggiori possibilità di scelta in quasi tutti i reparti, forse solo nella batteria degli esterni manca qualcosa all'Arezzo che dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Gaddini e Pattarello ali e Guccione alle spalle di Gucci. Al centro della difesa l'ex di turno Chiosa. Di seguito le probabili formazioni:

Entella (3-5-2) De Lucia, Bonini, Portanova, Manzi; Zappella, Lipani, Corbari, Petermann, Di Mario; Tomaselli, Montevago

Arezzo (4-2-3-1) Trombini, Donati, Chiosa, Risaliti, Montini; Bianchi, Ekiu; Gaddini, Guccione, Pattarello; Gucci

Arezzo-Entella in diretta tv e streaming

La sfida di domenica alle 18,30 tra Arezzo ed Entella sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport 253. Lo streaming sarà attivo sulla piattaforma Now TV.