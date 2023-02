Arenzano, successo con la Voltrese: Corradi "Obiettivo quasi raggiunto"

Altri tre passi verso la salvezza per l'Arenzano che continua il suo campionato ben al di fuori dalla lotta per non retrocedere in Eccellenza. Ieri al Gambino i rossoneri hanno avuto la meglio sulla Voltrese 1-0 tornando al successo dopo tre gare senza aver conquistato l'intera posta in palio. Per gli ospiti invece è il primo ko dopo i successi contro Finale e Canaletto. La neopromossa viaggia con otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione diretta ed a meno sei dal Busalla, ad oggi la prima squadra fuori dai playout.

La gara tra Arenzano e Voltrese non è emozionante, le due squadre si fronteggiano tra tanta lotta e pochi squilli, per gli ospiti ci prova Moretti in un paio di occasioni ma senza fortuna. Partita molto bloccata quindi e, come spesso accade in queste situazione, la differenza le fanno le palle inattive. Proprio su un calcio di punizione si decide la partita con Baroni che approfitta della posizione non perfetta della barriera per insaccare il match point.

Arenzano-Voltrese 1-0, le parole di Corradi

Dopo la gara esulta il tecnico Corradi intervistato sui social dell'Arenzano: "Un gran passo in avanti verso la salvezza, a questo punto del campionato una vittoria importantissima che abbiamo portato a casa con le unghie, loro hanno fatto una partita tosta. Poche sono state le occasioni, noi la abbiamo risolta su punizione e anche loro hanno avuto occasioni da calcio piazzato. Nel primo tempo abbiamo giocato in maniera poco fluida, io devo solo ringraziare tutti i ragazzi perché hanno capito l'importanza della gara e della categoria, non ci sono stati momenti in cui ho avuto dubbi su di loro, se andiamo avanti così il nostro obiettivo diventerà realtà".