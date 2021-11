Arenzano, la domenica perfetta: prima vittoria nel derby con Varazze

La prima vittoria dell’Arenzano arriva nel giorno più importante. I rossoneri battono 3-0 il Varazze in un derby fondamentale per la classifica visto che i tre punti valgono l’aggancio dei genovesi in classifica proprio agli avversari di oggi. Non è un successo qualunque quindi e potrebbe essere di grande importanza anche per il futuro.

La cronaca di Arenzano-Varazze

Uno dei protagonisti della gara di oggi è il vento che spira forte su tutto il capoluogo ligure, tanto che l’altra gara del girone di Ecellenza Girone A, quella della Genova Calcio, viene sospesa. Ad Arenzano però si gioca anche se nel primo tempo il derby non regala gol, ad andarci vicino sono i padroni di casa che però sprecano in un paio di occasioni.

Mister Corradi però nell’intervallo tocca le corde giuste e i suoi, questa volta a favore di vento, chiudono i conti in appena quindici minuti. Al 2’ Fossati porta avanti l'Arenzano, tre minuti dopo Baroni raddoppia e infine al 16’ ancora Fossati chiude i conti con il 3-0 che sarà poi il risultato finale. Prima della fine c’è spazio anche per un bel gesto: Calcagno si fa male e ad accompagnarlo fuori dal campo sostenendolo sono il massaggiatore e un avversario.

Il tabellino di Arenzano-Varazze

Arenzano-Varazze 3-0

Marcatori: 47’ e 61’ Fossati, 50’ Baroni

Arenzano: Catanese, Cosentino, Calcagno, Lupi, Baroni L., Pirozzi, Fossati, Rossi, Craviotto, Baroni F., Mancini

Varazze: Faggiano, Rossi, Cavallone P., Daudo, Andreoni, Bottino, Filippone, Caruso, Perasso, Tracanna, Damonte

Ammoniti: Fossati, Pirozzi, Galleri, Cosentino, Filippone, Andreoni