L'Arenzano batte il Rapallo con super Rampini: "Gol importanti come il risultato"

Cancellare la beffarda sconfitta con l'Imperia arrivata all'ultimo minuto e riprendere la corsa, la missione dell'Arenzano prima della gara con il Rapallo Ruentes era questa ed è stata compiuta grazie a super Omar Rampini. Il 2-1 finale è infatti figlio di una doppietta del calciatore tornato da un infortunio e subito assoluto protagonista.

Grazie alle sue reti, una di destro e una di testa, una per tempo, un Rapallo mai arrendevole è andato al tappeto nonostante nel finale sia riuscito anche a trovare la rete in inferiorità numerica Castro. Con questo successo l'Arenzano agguanta l'Imperia al sesto posto a meno cinque dalla seconda posizione mentre i bianconeri sono penultimi ma ancora agganciati al treno playout visto che il Finale è a sole due lungezze di distanza.

Arenzano-Rapallo Ruentes 2-1: le parole di Rampini e Corradi

Dopo la gara parla ai social del club genovese proprio Rampini: "E'andato tutto bene soprattutto il risultato, poco importa se poi segno uno o due gol. Loro sono un'ottima squadra e noi abbiamo faticato abbastanza, per fortuna l'abbiamo sbloccata ed è arrivato anche il raddoppio. Nel finale qualche rischio lo abbiamo corso ma con caratteree e forza è arrivato un risultato importante".

Soddisfatto anche l'allenatore dell'Arenzano Corradi: "Temevo tanto questa partita, loro sono una squadra forte che si trova in una sitazuone difficile di classifica. Non è stata una bella gara, siamo stati bravi a fare gol e a tenerla, stiamo crescendo anche nella gestione della gara. Sono tre punti molto importanti per noi. Loro poi sono rimasti in dieci e ci ha agevolato anche se abbiamo preso gol in superiorità numerica. Rampini? Omar rientrava da un lungo infortunio, era alla sua prima gara è un giocatore che poteva essere in categorie superiori".