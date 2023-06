L'Arenzano conferma anche il baby bomber Pellicciari

Restare in Eccellenza e valorizzare i propri giovani, il progetto Arenzano negli ultimi due anni ha centrato in pieno i due obiettivi grazie a mister Corradi e ai ragazzi rossoneri. L'anno scorso la permanenza nel massimo campionato ligure non è mai stata in discussione, anzi più volte l'Arenzano si è affacciato ai piani alti della graduatoria.

La via è quindi tracciata e anche l'ultima mossa di mercato va in questa direzione: “Il colpo giusto, quello che manderà la palla in gol, lo senti dentro di te appena l'hai scoccato”.

L’enfant prodige (classe 2005) Mattia Pellicciari, continuerà ad indossare la casacca dell’Arenzano

“L’Arenzano FC è felice di comunicare, che Mattia Pellicciari vestirà, anche nella prossima stagione, la nostra maglia.

La società, con in testa il presidente Alberto Garetto, il vice presidente Adamo Casali, il direttore generale Luca Marzano ed il direttore sportivo Davide Alvino, augura a Mattia una stagione ricca di emozioni e soddisfazioni