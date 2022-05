L'Arenzano chiude la stagione con la vittoria sull'Ospedaletti

Squadra in casa

Squadra in casa Arenzano

Sette gol e tanto divertimento tra Arenzano e Ospedaletti che non avevano pià nulla da dire in termini di classifica ma hanno comunque dato spettacolo. I padroni di casa sono salvi da tempo, gli ospiti invece hanno già salutato la categoria dopo domenica scorsa.

La sfida è subito veloce con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra ma nel primo tempo arriva solo un gol, ed è dell'Arenzano con Galleri. Tutto un'altra storia invece nella ripresa con il match che letteralmente esplode.

Due minuti dal fischio di ripartenza e Fici devia in rete l'angolo battuto da Barbagallo e firma il pareggio. Il controsorpasso dei padroni di casa arriva con Gagliardi e fa da preludio al tris di Craviotto. Tutto finito? Nemmeno per sogno, la sfida ha ancora tanto da raccontare nell'ultimo quarto d'ora. Aretuso serve Salmaso che accorcia le distanze poi Frenna e Barbagallo salvano ancora il risultato, ma al 90’ Craviotto firma il poker siglando la propria personale doppietta. La rete di Genovese dell'Ospedaletti nel recupero vale solo per le statistiche.

Il tabellino di Arenzano-Ospedaletti 4-3

Ospedaletti: 1 Frenna, 2 Oddo (18 Genovese), 3 Saih (13 Valcelli), 4 Fici, 5 Ferrari (15 Mihai), 6 Negro, 7 Salmaso, 8 Aretuso, 9 Alasia G. (17 Rovere), 10 Barbagallo, 11 Cassini (14 Alasia A.)

A disposizione: 12 Ventrice, 16 Martini

Allenatore: Christian Maiano

Arenzano: 1 Lucia, 2 Mancini, 3 Calcagno (17 Deri), 4 Rampini, 5 Rossi (18 Gagliardi), 6 Rusca (13 Cicirello), 7 Pellicciari, 8 Damonte A. (20 Tobia), 9 Galleri (15 Craviotto), 10 Baroni, 11 Damonte L.

A disposizione: 12 Catanese, 14 Pirozzi, 16 Ghigliazza, 19 Lupi

Allenatore: Alberto Corradi

Arbitro: Sig. Gianmarco Raggi (La Spezia)

Assistenti: 1° Sig. Claudio Benedetto Maggi (La Spezia); 2° Sig. Paolo Caggiano (La Spezia)

Marcatori: 43’ Galleri, 47’ Fici, 52’ Gagliardi, 74’ e 90’ Craviotto, 82’ Salmaso, 90’+2 Genovese

Ammoniti: Saih, Ferrari, Gagliardi