Arenzano-Lavagnese 1-3: Corradi "Buona prestazione", Ruvo "bravi anche a soffrire"

La Lavagnese non conosce ostacoli nella sua corsa solitaria al secondo posto della classifica di Eccellenza. I bianconeri battono 3-1 in trasferta l'Arenzano, tredicesimo risultato utile consecutivo. chiudendo il primo tempo in vantaggio di due reti, grazie a Berardi e Camara, soffrendo il ritorno dei padroni di casa in gol nella ripresa con Pellicciari e infine chiudendo il match con Romanengo in pieno recupero.

Arenzano-Lavagnese 1-3: le parole di Corradi e Ruvo

Al termine della gara parla sui social dell'Arenzano il mister dei padron di casa Corradi: "La Lavagnese è la squadra più forte del campionato vedendo la rosa, noi abbiamo fatto una grande partita anche nel primo tempo, abbiamo preso due gol su episodi con la loro fisicità a fare la differenza. Nella ripresa siamo andati con il cuore oltre all'ostacolo, abbiamo avuto occasioni limpide per pareggiare. Mi tengo la prestazione, lo spirito, siamo consapevoli che la classifica sta diventando difficile, abbiamo fatto quattro sconfitte di fila, ma le ultime prestazioni sono state buone. Domenica sarà una gara molto delicata, dobbiamo prepararla bene di testa. Ora abbiamo sei finali per ragggiungere l'obiettivo.

Positivo anche il commento del tecnico della Lavagnese Ruvo: "Nel secondo tempo ci siamo fatti gol da soli, è un errore grave, non possiamo commetterlo. Loro hanno poi capito che siamo andati un po' in difficoltà e hanno reagito, però poco prima della loro rete abbiamo avuto una bella occasione. Sul 2-0 la gara era abbastanza in nostro controllo, devo fare i complimenti ai miei per come hanno saputo soffrire".

Il tabellino di Arenzano-Lavagnese 1-3

Reti: al 19' Berardi, al 47' Camara, al 54' Pellicciari, al 92' Romanengo.

Arenzano: Faggiano, Damonte A.,II Pirozzi, Rampini, Damonte A.I Rossi (83' Biancato), Damonte L., Lupi, Metalla (72' Galleri), Baroni F., Pellicciari (87' Chiappino).

A disposizione Vallarino, Thellung, Molinari, Rossini, Landolfa, Baroni L. All. Alberto Corradi.

Lavagnese: Adornato, Kruhs Zulian, Profumo (79' Marcattili), Magonara, Zavatto, Romanengo, Garbarino, Berardi, Righetti, Camara (87' Tagliavacche), Garlet Mendes (83' Sanguineti).

A disposizione Agosta, Scorza, Vianson, Orvieto, Lupo, Lauro All. Alberto Ruvo.

Arbitro Michele Palomba di Torre del Greco.

Assistenti Matthias Crisafulli di Imperia e Walter Nicastro di Genova.

Ammoniti al 34' mister Corradi, al 47' Rampini, al 60' Magonara, al 92' Ruvo.

Espulso per somma di ammonizioni all'81' Magonara.

Calci d'angolo: 3-5.

Tiri (in porta): Arenzano 10 (4) - Lavagnese 10 (6).

Falli commessi: 9-18.

Fuorigioco: 2-4.

Recuperi: 2'pt - 4'st.