Un nuovo portiere per l'Arenzano

L'Arenzano dopo aver confermato Corradi in panchina, allenatore che ha trascinato il gruppo verso due salvezze tranquille in Eccellenza, rinforza la sua rosa. Oggi è stato annunciato il nuovo portiere: "L’ Arenzano FC comunica di aver trovato l’accordo con l’estremo difensore Carlo Porta, assicurandosi il diritto alle prestazioni sportive di uno tra i più forti portieri in circolazione.

Porta ha accettato, con entusiasmo, di condividere il nostro progetto.

La società, con in testa il presidente Alberto Garetto, il vice presidente Adamo Casali, il direttore generale Luca Marzano ed il direttore sportivo Davide Alvino augurano a Carlo Porta una stagione agonistica ricca di soddisfazioni".

Le prime parole del nuovo portiere dell'Arenzano

Sulle pagine social della società sono state pubblicate anche le prime parole del nuovo acquisti: "E' un piacere tornare, ho solo ricordi belli di Arenzano. Il direttore sportivo con passione mi ha subito messo dentro al progetto, sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare. Bisogna sempre avere degli obiettivi importanti, la squadra è giovane ma l'anno scorso ha fatto un grande campionato".