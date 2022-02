L’Arenzano si illude, vince la capolista Cairese

Penultima giornata del girone A di Eccellenza e l’Arenzano già sicuro di disputare i playout sfida la Cairese prima in classifica e matematicamente promossa ai playoff promozione. Il gap tecnico trale due formazioni è importante, ma per almeno un tempo non si nota.

I padroni di casa infatti partono forte e al 9’ sono in vantaggio ribaltando, almeno inizialmente,E il pronostico della vigilia. E' Il giovanissimo Pellicciari a guadagnarsi il calcio di rigore che Luca Baroni non sbaglia. I rossoneri sulle ali dell’entusiasmo continuano ad attaccare e al 21’ segnano anche la seconda rete. Galleri anticipa Calizzano in uscita e insacca, per l’arbitro però il gioco è fermo per fuorigioco dell’attaccante di casa. Niente da fare quindi e nella ripresa lo spartito cambia.

La Cairese entra in campo con un piglio decisamente diverso e al 58’ trova il pareggio con Doffo. E’solo l’inizio della rimonta della capolista che viene chiusa cinque minuti pià tardi con la rete di Saviozzi. Al 68’ però la prima della classe resta in 10 per l’espulsione di Doffo, la superiorità numeri però alla fine non peserà, l’Arenzano infatti non riesce a trovare la via del gol, e così la Cairese si prende i tre punti.

Nell’ultimo turno della stagione regolare l’Arenzano non giocherà, in programma infatti c’è la sfida con l’Alassio che si è ritirato dal campionato e già oggi non si è presentato nel match con il Ventimiglia.0