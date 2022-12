L'Arenzano vince anche con il Busalla ed è secondo in Eccellenza

Squadra in casa

Squadra in casa Arenzano

Continua a stupire l'Arenzano che batte il Busalla 2-0 e vola al secondo posto in Eccellenza dietro solamente all'imprendibile Albenga.

Domenica i rossoneri hanno piegato il Busalla volando a quota 26 punti grazie ad una rete per tempo. A sbloccare la partita ci ha pensato al 18' Biancato su rigore, mentre a chiudere i conti al 65' è stato il giovane Damonte che firmando il 2-0 ha fiaccato le speranze di rientrare in gara degli avversari.

Tante le note positive per l'Arenzano che ha vinto la terza partita di fila ed è giunto alla terza gara senza subire reti. Un grande ruolino di marcia con una squadra giovanissima, ieri erano ben 13 i calciatori in distinta nati tra il 2002 e il 2006. Tra questi vanno citati il 2005 Marotta, all'esordio da titolare, e il 2003 Aristide che ha vestito la maglia della prima squadra per la prima volta entrando nella ripresa.

Vola l'Arenzano, ma mister Corradi non alza i piedi da terra: "Abbiamo fatto un gran primo tempo, poi nel secondo abbiamo un po' sofferto ma abbiamo segnato nel momento giusto. Io penso una partita alla volta, domenica affrontiamo l'Albenga con tanta serenità, i ragazzi si sono guadagnati la possibilità di divertirsi contro la prima della classe".

Felice e non poco Damonte: "Sul gol ero indeciso se metterla sul primo o sul secondo palo, ho scelto il primo ed è andata bene. Abbiamo meritato di vincere grazie alla grande grinta che ci abbiamo messo, siamo stati superiori".