L’Arenzano si illude, al Gambino passa la capolista Albenga

Una domenica amara per l’Arenzano che gioca ad armi pari per oltre un’ora contro l’Albenga ma alla fine viene sconfitto in casa dalla capolista del girone A di Eccellenza, e adesso è penultimo in classifica. Gli ospiti invece raggiungono quota 33 e tengono a distanza la Genova Calcio che oggi ha travolto 5-1 l’Alassio, i genovesi però hanno ancora due gare da recuperare.

Al Gambino per oltre un’ora il gap tra le due squadre sembra non esserci e l’Arenzano passa anche in vantaggio, meritatamente, con Baroni. Il capitano raccoglie l'invito di Fossati e infila in rete l’1-0. Il gol però ha l’effetto di svegliare l’Albenga che reagisce e dopo appena tre minuti rimette tutto in parità con Carballo, bomber della squadra che supera Catanese. E’l’inizio della riscossa, perchè al 67’, e quindi dopo appena cinque minuti, è ancora Carballo a segnare con un bel mancino. Il 2-1 non fiacca l’Arenzano che ci prova con Fossati, ma alla fine si deve arrendere per la terza volta. E’il 79’ e questa volta è Graziani, giovanissimo giocatore ospite, che firma la rete che chiude la partita.

Nel finale le due squadre, anche se accusano la stanchezza, continuano a pungolarsi con qualche azione, ma il risultato non cambia e al 90' nell’Arenzano viene anche espulso Minardi.