Genova, un altro arbitro picchiato in campo

Un altro giovane arbitro picchiato in campo a Genova. Il terzo episodio di violenza in poche settimane sui rettangoli verdi è andato in scena sabato pomeriggio durante la partita di terza categoria tra Vecchio Castagna e Dinamo Santiago, gara giocata nell'impianto di Quarto Alto.

A pochi minuti dal termine, con i tre punti già ampiamenti diretti verso la selezione locale grazie al risultato di 5-1, il giovane direttore di gara espelle un giocatore degli ospiti, scatenando le polemiche dei ragazzi della Dinamo Santiago che non si fermano alle parole. Uno dei calciatori della compagine di San Fruttuoso infatti colpisce alle spalle l'arbitro della sfida che riesce a concludere la partita e solo dopo il triplice fischio si reca in ospedale dove gli viene diagnosticato un trauma cranico e dieci giorni di prognosi.

Arbitro picchiato a Genova, le parole di Matteo Bassetti

Anche Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie infettive del San Martino di Genova, ha espresso con un post sui social la sua preoccupazione per le aggresioni subite dagli arbitri: "Tre episodi di vera violenza contro gli arbitri in Liguria rappresentano un fatto grave di fronte al quale non si può più girarsi dall'altra parte. In questo momento in Liguria e a Genova c'è un grave problema di violenza contro gli arbitri di calcio che va affrontato con urgenza nelle sede opportune. Ribadisco che con squalifiche anche lunghe non si risolve il problema. Un giocatore o un dirigente deve sapere che se colpisce un arbitro deve essere radiato per sempre dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e avere un DASPO eterno per tutti gli stadi italiani. Non solo non giocare più, ma neanche assistere ad alcun partita di calcio organizzata sul territorio nazionale. La giustizia sportiva e, spesso anche quella ordinaria, sono troppo morbide su questi fatti gravissimi. Solo con il pugno duro si possono ottenere risultati. Ora ci vuole pugno durissimo con pene certe e lunghissime".