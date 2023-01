Genoa Women, battuto l'Apulia Trani e salvezza più vicina

La rivoluzione inizia a dare i suoi frutti. Il Genoa Women che durante la sosta ha cambiato mezza squadra, con acquisti di grande livello per la categoria, e ha affidato la panchina a Filippini, oggi vince la seconda gara di fila ed esce dalla zona retrocessione in Serie B femminile. Dopo il 2-1 con il San Marino Academy di domenica scorsa, oggi le rossoblu battono con un netto 4-1 l'Apulia Trani ultimo della classe nell'ultima giornata del girone di andata. La classifica inizia a sorridere alle genovesi ora a quattro punti sulla zona retrocessione.

Apulia Trani-Genoa Women 1-4, i gol

La giornata in realtà non inizia nei migliore dei modi perché al 43' sono le padrone di casa a segnare con Riboldi. Nella ripresa però in campo entra tutto un altro Genoa che nel giro di quarantacinque minuti ribata il risultato. Apre le danze Bargi su rigore, al 54', e pochi minuti dopo con la rete del sorpasso. Il Grifone però non si ferma qui e cala il tris ocn Costi a un quarto d'ora della fine, mentre il poker lo serve Millqvist.

Domenica prossima il nuovo Genoa di Filippini ha l'occasione per staccare la concorrenza salvezza. Le rossoblu affronteranno infatti il Tavagancco quartultimo che al momento ha due punti in meno delle liguri, un'occasione da non perdere e che appare alla portat del nuovo gruppo di Filippini.