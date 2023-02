Ancona-Entella, probabili formazioni: le scelte di Colavitto e Volpe

Dopo il tris al fanalino di coda Montevrachi, l'Entella torna in campo oggi alle 14,30 per sfidare l'Ancona in trasferta nel big match di giornata visto che si affrontano la terza e la quarta della classe. I chiavaresi cercano il colpo esterno per provare il sorpasso sul Cesena e sono in un ottimo momento di forma visto che in quetso 2023 in campionato non hanno ancora perso, mettendo a referto tutte vittorie e solamente due pareggi.

Volpe non avrà a disposizione gli squalificati Paolucci e Corbari, ma in difesa rientra dal turno di stop Chiosa, di nuovo titolare insieme a Parodi e probabilmente a Pellizzer favorito su Sadiki. In mediana trova spazio Tascone con Rada e a destra rientra Zappella nonostante l'ottimo esordio di Tomaselli.

Pochi dubbi in attacco dove Merkaj e Zamparo saranno la coppia d'attacco, solo panchina per l'ex di turno Faggioli e Morosini, alle loro spalle conferma in arrivo per Ramirez.

Entella-Ancona: le probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) Borra, Parodi, Pellizzer, Chiosa; Zappela, Tascone, Rada, Barlocco; Ramirez; Merkaj, Zamparo.

Ancona (4-3-3) Perucchini, Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto, Basso; Petrella, Melchiorri, Moretti

Entella-Ancona in diretta tv e streaming

La sfida di oggi alle 14,30 sarà trasmessa in diretta streaming da Elevensport, piattaforma che detiene i diritti per tutte le partite del campionato di Serie C. Inoltre la partita è stata inserita nella diretta Gol di Sky al canale 252 e in streaming su NOW TV con telecronaca a cura di Cristiano Tognoli.