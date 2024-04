Ancona-Sestri Levante, probabili formazioni: Furno ancora in dubbio

Sfida salvezza domenica alle 16.15 tra Ancona e Sestri Levante.I liguri hanno 41 punti e devono riuscire a fermare i prossimi avversari che con 35 sono diciassettesimi e possono solo vincere per provare a recuperare le cinque lunghezze che gli mancano rispetto alla Spal. La squadra di Barilari non perdendo si avvicinerebbe invece alla salvezza diretta con la Recantese, sedicesima, quattro punti sotto a tre giornate dalla fine.

Ancona-Sestri Levante, le scelte di Boscaglia

Problemi di formazione per i padroni di casa che non potranno contare sugli squalificati Gatto, Paolucci e Cioffi, centrocampo quindi tutto da inventare con Basso, Saco e Prezioso favoriti per giocare nel cuore della linea a cinque. A destra più Clemente di Barnabà mentre a sinistra giocherà Agyemang, in attacco Spagnoli giocherà insieme a Giampaolo.

Ancona Sestri-Levante, le scelte di Barilari

Il grande dubbio della vigilia per il Sestri Levante è Furno, che sta provando a recuperare Furno per piazzarlo a sinistra in difesa. Se non dovesse farcela toccherà a Regini in una difesa in cui torna dalla squalifica Oliana. Problemi anche in attacco dove non ci sarà l'infortunato Gala e così potrebbero giocare ancora Forte, Fossati e Clemenza. In mediana più Sandri di Raggio Garibaldi.

Ancona-Sestri Levante, le probabili formazioni

Ancona (3-5-2) Perucchini, Cella, Pasini, Mondonico; Clemente, Basso, Saco, Prezioso, Agyemang; Spagnoli, Giampaolo

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Regini; Parlanti, Sandri, Candiano; Forte, Fossati, Clemenza

Ancona-Sestri Levante in diretta tv e streaming

La sfida tra Ancona e Sestri Levante di domenica alle 16,15 sarà trasmessa in diretta tv da Sky al canale 252, per lo streaming gli abbonati al servizio potranno collegarsi a Now Tv oppure alla App Sky Go.