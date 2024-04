Sestri Levante sconfitto dall'Ancona

Omoregbe illude il Sestri Levante che cade ad Ancona sconfitto 3-1. La sfida salvezza si chiude con una sconfitta per i corsari che tra sfortuna e tante assenza non riescono a strappare punti utili per allontanare la minaccia dei playout, ora a quattro lunghezze di distanza. La Recanetese giocherà domani in casa del Cesena, primo e già promosso, un match in cui i toscani facendo punti riaprirebbero il discorso salvezza diretta a due giornate dal termine.

Ancona-Sestri Levante 3-1, la cronaca

E' ancora piena emergenza per il Sestri Levante che ad Ancona arriva con il portiere di riserva in campo Raspa, al posto di Anacoura, e senza Furno ai box per infortunio. Barilari cambia anche in attacco dove con Forte c'è Omoregbe.

La mossa è decisamente azzeccata perché è proprio l'attaccante di scuola Milan arrivato a gennaio che al 10' strappa il pallone a Cella e infila Perucchini per lo 0-1. Il vantaggio fa sprofondare l'Ancona che ha l'acqua alla gola in classifica e si lancia subito all'attacco. Al 19' Spagnoli di testa spreca, al 27' Saco pareggia insaccando sull'ottimo assist di Prezioso. La sfida vale mezza stagione per entrambe e si vede, al fischio finale del primo tempo sono già cinque i cartellini gialli.

Nella ripresa piovono emozioni, al 51' Forte scavalca il portiere ma prima che la palla finisca in porta viene intercettata da Barnabà, un minuto dopo Raspa non fa rimpiangere Anacoura sulla schiacciata di testa di Saco, poi ancora Sestri con Candiano che colpisce la traversa con un gran tiro da fuori. Al 64' l'episodio che decide la gara, Podda tocca il pallone con la mano in area, secondo l'arbitro è rigore che Spagnoli trasforma per il 2-1. A un quarto d'ora dal termine i padroni di casa chiudono i conti con il terzo gol di Agyemang

Ancona-Sestri Levante 3-1, gli highlights

A breve sul canale Youtube ufficiale della Lega Pro sarà disponibile il video con i gol e gli highlights della gara che verrà poi caricato in questo articolo

Ancona-Sestri Levante 3-1, il tabellino

Marcatori: 10' Omoregbe, 26' Saco, 65' Spagnoli (rig.) 74' Agyemang

Ancona (3-5-2) Perucchini, Barnabà, Cella, Pasini, Clemente (78' Marenco), Saco, Prezioso (86' Vogiatzis), Basso, Martina (68' Agyemang), Giampaolo (78' Energe), Spagnoli. All. Boscaglia

Sestri Levante (3-5-2) Raspa; Oliana, Pane, Matteucci (84' Regini); Podda; Candiano, Sandri, Troiano (46' Clemenza), Parlanti (84' Andreis); Omoregbe, Forte

Note: ammoniti: Troiano, Saco, Parlanti, Cella, Sandri, Clemente, Prezioso