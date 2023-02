Ancona-Entella, Volpe: "Non dovremo sbagliare niente"

Domenica alle 14,30 l'Entella scende in campo ad Ancona per continuare il suo 2023 da imbattuta in campionato. I chiavaresi sono terzi in classifica e per provare a il sorpasso sul Cesena devono centrare la vittoria in casa della quarta della classe, impresa non semplice.

Volpe alla vigilia di Ancona-Entella

La ricetta di Volpe è semplice a parole: “Quella di domani è una partita molto importante dove il coefficiente di difficoltà si alza e di molto. Affrontiamo una squadra forte, non si potrà sbagliare niente.

Servirà molta testa e molto rabbia perché ci sarà da battagliare dal primo all’ultimo minuto”.

“Vista la classifica i punti in palio sono importanti per entrambe le squadre. Mancando 10 partite il margine di errore si riduce ulteriormente, il nostro obiettivo non deve assolutamente cambiare, cerchiamo di ottenere il massimo da queste gare che mancano e alla fine tireremo le somme. La cosa più importante è concentrarci su noi stessi”.

“Avere a disposizione la settimana piena ti da la possibilità di lavorare curando il dettaglio, in queste partite molto equilibrate sono proprio i dettagli a poter fare la differenza”.